Украина задержала троих человек на линии разграничения с Донбассом

Погранслужба Украины задержала троих жителей Донбасса при пересечении линии разграничения и увезла их в неизвестном направлении. Об этом сообщает Управление Народной милиции ДНР.

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Похищение людей связано с ужесточением правил пересечения КПП. В конце февраля у людей стали проверять температуру тела в связи с возможным занесением в страну коронавируса.

На днях украинский штаб заявил, что тех, у кого нет регистрации на Украине, вообще не пустят в страну. Будто бы в ДНР и ЛНР эпидемия острых респираторных заболеваний, "возбудителем которых, вероятно, является коронавирус".

Также в Киеве, воспользовавшись подходящим случаем, обвинили Россию в том, что она хочет занести на Украину коронавирус и специально собирается отправить в Донбасс зараженного. Якобы он новый гражданин России из Донбасса, но так как у него нет российской прописки, то его решили депортировать. Тем самым Украина намекает на ущербность российского гражданства. Ранее в Киеве не раз призывали не вступать в гражданство РФ и обещали вычислить и наказать каждого.

Отметим, что, согласно, официальным данным, в ДНР заболевших коронавирусом нет. На Украине один заболел точно, несколько человек госпитализированы с подозрением. В связи с этим Польша решила с 10 марта установить санитарно-контрольные пункты на границе с Украиной.