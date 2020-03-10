В Шадринском районе назначили нового руководителя - прежний стал виновником пьяного ДТП

В Шадринском районе назначили нового главу - им стал Андрей Косовских, который ранее отвечал в муниципалитете за сельское хозяйство и был заместителем главы.

Косовских вступил в должность 7 марта, говорится на сайте администрации Шадринского района.

Кадровые перестановки случились в районе после дорожной аварии, в которую попал бывший глава Шадринского района Владимир Осокин. 19 февраля он, находясь в пьяном виде за рулем автомобиля, врезался в другую машину. Осокин получил травмы и попал в больницу.

Общаясь с журналистами, Осокин до последнего отрицал тот факт, что управлял автомобилем в пьяном состоянии. Депутаты Шадринской районной думы приняли его отставку 6 марта.