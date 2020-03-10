Мосбиржа утвердила верхнюю границу для курса доллара - 75,2125 рубля

Московская биржа перед стартом торгов во вторник, 10 марта, установила верхнюю границу возможного курса доллара и евро. Для американской валюты предел на сегодня составит 75,2125 рубля, для европейской – 85,785 рубля.

Ранее Центральный банк России объявил о решении 10 марта начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор собирается реализовать механизм бюджетного правила в условиях резкого падения курса рубля и цен на нефть.

Резкое падение цен на нефть произошло в конце прошлой недели (до 30%). Причиной стал отказ России пойти на сделку с ОПЕК по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал. Падение стоимости нефти потянуло за собой и рубль.