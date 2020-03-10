20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Уральский живодер, зарубивший пса на глазах у детей, отделался штрафом

Суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве собаки в уральском городе Березовский.

Напомним, все случилось в конце июля прошлого года: на глазах у детей мужчина топором зарубил пса. Ранее тот подрался с собакой живодера. Сообщалось, что за это его могут отправить в колонию на пять лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец признан виновным в жестоком обращении с животным, совершенном в присутствии малолетних. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно прокуратура нашла множество нарушений в Первоуральском обществе защиты животных.

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Уральский живодер, зарубивший пса на глазах у детей, отделался штрафом

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Теги: собака, живодер, суд, приговор



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Развитие сюжета:

Ранее 10.07.2020 08:11 Мск Зарубивший пса уральский живодер не хотел платить штраф. Пришлось вмешаться приставам

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Ранее 07.08.2019 12:54 Мск Березовского живодера, зарубившего пса на глазах у детей, могут посадить на пять лет

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