Уральский живодер, зарубивший пса на глазах у детей, отделался штрафом

Суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве собаки в уральском городе Березовский.

Напомним, все случилось в конце июля прошлого года: на глазах у детей мужчина топором зарубил пса. Ранее тот подрался с собакой живодера. Сообщалось, что за это его могут отправить в колонию на пять лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец признан виновным в жестоком обращении с животным, совершенном в присутствии малолетних. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно прокуратура нашла множество нарушений в Первоуральском обществе защиты животных.