ЦБ начал "упреждающую" продажу валюты на внутреннем рынке

Центральный банк России объявил о решении 10 марта начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор собирается реализовать механизм бюджетного правила в условиях резкого падения курса рубля и цен на нефть.

Эти операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в сообщении ЦБР.

"Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - указывает ЦБ РФ.