Дети – не достояние, а приоритет: в текст поправок в Конституцию могут внести еще одну правку

В последний момент перед вторым чтением в Госдуме в законопроект о поправках в Конституцию была внесена еще одна правка. Она касается детей.

"Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества", - заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Парламентария цитирует советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова в своем telegram-канале.

Предлагается скорректировать положение о детях, которое вносится в часть 4 новой статьи 67.1 Конституции. Павел Крашенинников отметил, что предложенная ранее формулировка о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации", оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.