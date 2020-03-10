В Челябинской области в ДТП пострадал двухлетний ребенок

В Челябинской области столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал двухлетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 8 марта в Карталах на улице Карташева. Девушка за рулем Хендэ Элантра при проезде нерегулируемого перекреста неравнозначных дорог не уступила дорогу Тойоте Раум под управлением 31-летней девушки, у которой было преимущественное право проезда. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка, которая находилась в Тойоте. Она госпитализирована.