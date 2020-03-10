Пропавший вместе с машиной уральский таксист нашелся на вечеринке у друга

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Пропавший вместе с машиной уральский таксист нашелся на вечеринке у друга

История с пропажей мужчины в Ирбите в преддверии 8 марта закончилась благополучно. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, Дмитрий Радионов, работающий таксистом, 7 марта уехал на базу и пропал. Через два дня его сожительница обратилась в полицию. Машина и сам таксист были объявлены в розыск.

По данным Валерия Горелых, сотрудники ОВД сумели установить его местонахождение, с ним все в порядке.

"Как выяснили сыщики, ни в какую криминальную историю гражданин не угодил и сам тоже ничего не совершил. Он прибыл в гости к своему другу, где состоялась вечеринка, у него сел аккумулятор в телефоне. Из-за чего он не выходил на связь, а его родные забили тревогу. А когда он отправился обратно домой, то в машине решил зарядить аккумулятор, тогда его и обнаружили полицейские", - отметил полковник Горелых.

Розыскным мероприятиям был дан отбой. Сейчас полицейские проводят проверку, а сам мужчина дает им объяснения об обстоятельствах своего исчезновения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пропавший вместе с машиной уральский таксист нашелся на вечеринке у друга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: таксист, полиция, розыск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2020 13:15 Мск На Среднем Урале таксист пропал вместе с машиной

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети