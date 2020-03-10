Пропавший вместе с машиной уральский таксист нашелся на вечеринке у друга

История с пропажей мужчины в Ирбите в преддверии 8 марта закончилась благополучно. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, Дмитрий Радионов, работающий таксистом, 7 марта уехал на базу и пропал. Через два дня его сожительница обратилась в полицию. Машина и сам таксист были объявлены в розыск.

По данным Валерия Горелых, сотрудники ОВД сумели установить его местонахождение, с ним все в порядке.

"Как выяснили сыщики, ни в какую криминальную историю гражданин не угодил и сам тоже ничего не совершил. Он прибыл в гости к своему другу, где состоялась вечеринка, у него сел аккумулятор в телефоне. Из-за чего он не выходил на связь, а его родные забили тревогу. А когда он отправился обратно домой, то в машине решил зарядить аккумулятор, тогда его и обнаружили полицейские", - отметил полковник Горелых.

Розыскным мероприятиям был дан отбой. Сейчас полицейские проводят проверку, а сам мужчина дает им объяснения об обстоятельствах своего исчезновения.