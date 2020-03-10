Глава свердловских архивов объяснил слова о репрессиях: "Это основано на документах"

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
начальник управления архивами Свердловской области Капустин Александр Александрович (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава свердловских архивов объяснил слова о репрессиях: "Это основано на документах"

Начальник Управления архивов Свердловской области Александр Капустин объяснил свои слова о том, что большинство репрессированных жителей региона получили наказание заслуженно. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я высказал свое мнение как историк. Мы никогда не врем, мы говорим, как написано в документах", - сказал он. Капустин отметил, что архивист говорит так, как написано в документе, однако интерпретировать написанное, проанализировать - это уже воля историка. И в интервью он высказывал свое мнение как историк, но не архивист.

Глава архивов добавил, что готов спорить и защищаться. "Я понимаю, почему вызывал гнев, когда сказал, что часть репрессированных пронесла наказание заслуженно, но разве в стране не было шпионов, разве не было предателей? Конечно, для простого человека это всегда горе, ведь у репрессированного почти всегда оставались родные, семьи. Но важно видеть историю не как хочется, а какая она есть на самом деле. Чем лучше мы будем знать реальную историю, тем меньше мы будем совершать ошибок в настоящем", - пояснил он.

На обвинения в том, что архив не чтит память репрессированных, он ответил, что архив потратил 15 лет на создание 10-томной книги памяти жертв репрессий. По его словам, сейчас данные, которыми обладают граждане и подрастающее поколение, очень искажены, и задача архива - "наконец разложить все по полочкам".

Напомним, ранее Александр Капустин заявил, что большинство репрессированных жителей региона получили наказание заслуженно. Чиновник пояснил, что это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена. "В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934-1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ", - высказался Александр Капустин в интервью "Областной газете".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Глава свердловских архивов объяснил слова о репрессиях: "Это основано на документах"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Капустин, репрессии,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.04.2020 12:29 Мск Глава свердловских архивов, которого либералы обвинили в оправдании репрессий, рассказал о начавшихся проверках
Ранее 11.03.2020 08:24 Мск Автор книг о сталинской эпохе поддержал высказывания главы архива Свердловской области о репрессированных

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.03.2020 09:51 Мск Глава свердловских архивов заявил, что большинство репрессированных были наказаны заслуженно

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети