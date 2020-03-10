Глава свердловских архивов объяснил слова о репрессиях: "Это основано на документах"

Начальник Управления архивов Свердловской области Александр Капустин объяснил свои слова о том, что большинство репрессированных жителей региона получили наказание заслуженно. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я высказал свое мнение как историк. Мы никогда не врем, мы говорим, как написано в документах", - сказал он. Капустин отметил, что архивист говорит так, как написано в документе, однако интерпретировать написанное, проанализировать - это уже воля историка. И в интервью он высказывал свое мнение как историк, но не архивист.

Глава архивов добавил, что готов спорить и защищаться. "Я понимаю, почему вызывал гнев, когда сказал, что часть репрессированных пронесла наказание заслуженно, но разве в стране не было шпионов, разве не было предателей? Конечно, для простого человека это всегда горе, ведь у репрессированного почти всегда оставались родные, семьи. Но важно видеть историю не как хочется, а какая она есть на самом деле. Чем лучше мы будем знать реальную историю, тем меньше мы будем совершать ошибок в настоящем", - пояснил он.

На обвинения в том, что архив не чтит память репрессированных, он ответил, что архив потратил 15 лет на создание 10-томной книги памяти жертв репрессий. По его словам, сейчас данные, которыми обладают граждане и подрастающее поколение, очень искажены, и задача архива - "наконец разложить все по полочкам".

Напомним, ранее Александр Капустин заявил, что большинство репрессированных жителей региона получили наказание заслуженно. Чиновник пояснил, что это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена. "В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934-1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ", - высказался Александр Капустин в интервью "Областной газете".