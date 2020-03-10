"Учебный процесс идет в обычном режиме": в ТИУ рассказали о последствиях ночного пожара

Произошедший минувшей ночью пожар в Тюменском индустриальном университете никак не повлиял на учебный процесс. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ТИУ.

"Пожар произошел в научной лаборатории, которая в учебном процессе не используется. Открытого огня там не было - было задымление. Лаборатория проветривается. Учебный процесс идет в своем режиме", - пояснили в пресс-службе университета.

Напомним, сообщение о пожаре сотрудникам МЧС поступило почти в час ночи. Предварительная причина инцидента - нарушение правил эксплуатации электроприборов.