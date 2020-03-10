Капустин: Детей за станками свердловских заводов в войну стояло не больше 15%

По поручению президента Владимира Путина Свердловский архив должен собрать весь комплекс документов по Великой Отечественной войне: документы о производстве, похоронки военнопленных советских гражданах и т.д. На первом этапе собрано 15 млн листов для дальнейшей оцифровки и анализа, рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Как передает корреспондент Накануне.RU, также задачей архива станет развенчание мифа, что на войну забрали "всех мужчин", "а за станками стояли дети". По показателям на заводах, в Свердловской области за станками работало всего 15% граждан до 18 лет. Чаще всего они выполняли роль подручных.

Свердловский архив в 2020 году на выставках покажет настоящий труд женщин, их подвиг во времена войны, поскольку роль женщины часто замалчивается. Также будут показаны архивные данные, касающиеся медицины - советские медики в годы войны возвращали в строй 70% солдат после ранений, таких показателей эффективности не было ни в одной стране. Еще одна выставка будет посвящена эвакуации.

Напомним, ранее Александр Капустин заявил, что большинство репрессированных жителей региона получили сроки наказания заслуженно. Чиновник пояснил, что это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена. "В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934-1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ", - высказался Александр Капустин в интервью "Областной газете".