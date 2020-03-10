В России за год на 40% выросла заболеваемость коклюшем – Росстат

В России за год число заболевших коклюшем выросло почти на 40% (14,4 тыс. человек в 2019-м против 10,4 тыс. в 2018 году). По сравнению с 2017 годом заболеваемость выросла в 2,7 раза, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата и Роспотребнадзора. В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.

Несмотря на то что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, заболеваемость им в стране продолжает расти, подтвердил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его словам, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. Согласно календарю профилактических прививок от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, четырех с половиной месяца и полутора лет.

"В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет", — рассказал он.

Одной из причин роста числа заболевших Брико называет отсутствие своевременной вакцинации у детей. "При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам", — подчеркнул академик. По мнению главного эпидемиолога, всплеск заболевания произошел из-за того, что родители отказываются от вакцинаций, а также из-за несвоевременного проведения прививок.