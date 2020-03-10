20 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

В Челябинске назначен начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

Начальником управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска назначен Валентин Гриднев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Гриднев служил в органах внутренних дел, работала в ГУ МЧС по Челябинской области. До 2019 года занимал должность заместителя генерального директора ООО Холдинг "Урало-Сибирская пожарно-техническая компания".

Напомним, в феврале начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска Александр Рымарев уволился по собственному желанию. Он возглавлял управление с августа 2016 года. Приказ о его назначении был подписан Евгением Тефтелевым. До прихода в мэрию он возглавлял управление надзорной деятельности регионального ГУ МЧС.

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В Челябинске назначен начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

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Теги: Валентин Гриднев, назначение, администрация Челябинска,



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