Цены на нефть начали медленно расти

Во вторник, 10 марта, цены на нефть начали понемногу расти после обрушения на прошлой неделе. Так, на торгах в Лондоне североморская марка Brent выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 5:03 мск котировки достигли отметки в $36,54, что на $2,17 больше, чем после возобновления торгов, передает РБК.

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 5,08% до отметки $32,72.

Как отмечает Bloomberg, рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на $10) в понедельник, когда падение цен за одни сутки стало рекордным с 1991 года. Причиной стала реакция трейдеров на срыв сделки ОПЕК и России по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.