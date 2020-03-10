В Екатеринбурге турнир по дзюдо "Большой шлем-2020" полностью отменен из-за коронавируса

Международный турнир по дзюдо "Большой шлем-2020" в Екатеринбурге полностью отменен. Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловской областной федерации дзюдо.

Решение об отмене соревнований приняла сегодня ночью Международная федерация дзюдо. Турнир был запланирован с 13 по 15 марта в Екатеринбурге, а количество спортсменов, подавших заявки на участие, перевалило за 600.

"Такое решение связано с распространением коронавируса в Европе и теми карантинными мерами, которые принимаются во всем мире", - уточнили в областной федерации дзюдо.

Кроме Екатеринбурга, отмена соревнований коснулась грузинского Тбилиси и турецкой Анталии: эти города должны были принять Гран-при в конце марта и начале апреля. При этом те соревнования, которые планируются на май и июнь, пока стоят в календаре федерации.

Ранее сообщалось, что в Италии введен национальный карантин по коронавирусу. Эта страна вышла на второе место после Китая по заболеваемости в мире.