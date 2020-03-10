В Ноябрьске управляющая компания три месяца не чистила двор от снега

В Ноябрьске найдены нарушения в работе управляющей компании "Крепость+" – она некачественно очищала придомовую территорию дома №1б по улице Магистральная и кровлю дома №10 по улице Республики, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Снег во дворе дома №1б по Магистральной убирали в начале ноября и в первые дни декабря 2019 г., после чего на эту работу "забили". На крыше многоквартирного дома №10 по Республики лежал слой снега толщиной в 30 см, что угрожает жизни и здоровью жителей. 19 февраля накопившаяся масса осадков рухнула вниз с крыши дома №12 по улице Транспортная. Пострадал автомобиль, припаркованный у дома.

Прокурор Ноябрьска в адрес "Крепость+" внес представление об устранении нарушений закона. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении виновного сотрудника УК административного дела по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".