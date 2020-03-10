В Ноябрьске управляющая компания три месяца не чистила двор от снега

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    le pandorine сумки вот

Общество Ямало-Ненецкий АО
Очистка крыши от снега и наледи (2017) | Фото: ugranow.ru

В Ноябрьске управляющая компания три месяца не чистила двор от снега

В Ноябрьске найдены нарушения в работе управляющей компании "Крепость+" – она некачественно очищала придомовую территорию дома №1б по улице Магистральная и кровлю дома №10 по улице Республики, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Снег во дворе дома №1б по Магистральной убирали в начале ноября и в первые дни декабря 2019 г., после чего на эту работу "забили". На крыше многоквартирного дома №10 по Республики лежал слой снега толщиной в 30 см, что угрожает жизни и здоровью жителей. 19 февраля накопившаяся масса осадков рухнула вниз с крыши дома №12 по улице Транспортная. Пострадал автомобиль, припаркованный у дома.

Прокурор Ноябрьска в адрес "Крепость+" внес представление об устранении нарушений закона. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении виновного сотрудника УК административного дела по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ноябрьске управляющая компания три месяца не чистила двор от снега

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: управляющая компания, Крепость+, крыша, снег, уборка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети