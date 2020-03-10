В Новом Уренгое сотням сотрудников "Ямалгеостроя" вернули многомиллионный долг по зарплате

В газовой столице России сотрудникам "Ямалгеостроя" вернули крупный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

226 сотрудникам за октябрь-декабрь прошлого года работодатель не заплатил 19,2 млн руб., однако на другие нужды организации деньги выделяли. Прокурор Нового Уренгоя внёс генеральному директору компании представление, позже сотрудники окружного управления СК возбудили против бизнесмена уголовное дело.

После вмешательства надзорного ведомства деньги заплатили.