20 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Трамп не сдал анализы на коронавирус, хотя контактировал с потенциальными переносчиками

Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус COVID-19, несмотря на то, что он находился в тесном контакте с несколькими сенаторами, которые в данный момент находятся на карантине. Об этом заявила пресс-служба Белого дома. В администрации президента США говорят, что глава государства недолго контактировал с потенциальными переносчиками вируса и у него нет никаких симптомов. "Президент Трамп находится в отличном состоянии здоровья, врач будет внимательно следить за ним", - цитирует CNN представителя Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее вице-президент Майк Пенс, возглавляющий оперштаб по профилактике коронавируса, заявил, что не в курсе – сдавал ли Трамп анализы на выявление заболевания.

Накануне два республиканца-конгрессмена – Даг Коллинз и Мэтт Гетц – объявили о самоизоляции, поскольку они находились в непосредственной близости от людей, у которых был выявлен коронавирус. CNN отмечает, что в пятницу Коллинз за руку здоровался с Трампом во время посещения центра по контролю и профилактике заболеваний, а Гетц в понедельник ездил в одном лимузине с президентом.

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Трамп не сдал анализы на коронавирус, хотя контактировал с потенциальными переносчиками

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Теги: коронавирус, covid-19, дональд трамп, сша, карантин, анализы



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