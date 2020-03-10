Текслер назначил первого замминистра экологии Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Игоря Гилева первым замминистра экологии Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В конце ноября Гилев был назначен и.о. первого заместителя министра экологии. Он куриррует работу по реализации предприятиями соглашений, направленных на модернизацию производств и снижение их негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, вопросы разработки экологического стандарта Челябинской области также закреплены за ним.

Добавим, что ранее Игорь Гилев работал в АО "Полюс" (Красноярск).