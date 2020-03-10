В Тюмени ночью горел корпус Тюменского индустриального университета

Этой ночью в корпусе Тюменского индустриального университета на ул. Мельникайте произошел пожар. Фотографии инцидента опубликовали подписчики группы "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации регионального МЧС, вызов спасателям поступил в 0.44. Из здания эвакуировали двух человек. Возгорание произошло на первом этаже университета. Площадь пожара составила 30 "квадратов".

На тушение были брошены силы 22 человек личного состава и шесть единиц техники. Повреждена внутренняя отделка здания. Предварительная причина инцидента - нарушение правил эксплуатации электроприборов.