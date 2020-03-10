20 Сентября 2020
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пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени ночью горел корпус Тюменского индустриального университета

Этой ночью в корпусе Тюменского индустриального университета на ул. Мельникайте произошел пожар. Фотографии инцидента опубликовали подписчики группы "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации регионального МЧС, вызов спасателям поступил в 0.44. Из здания эвакуировали двух человек. Возгорание произошло на первом этаже университета. Площадь пожара составила 30 "квадратов".

скорая помощь, МЧС, полиция, пожар, Тюменский индустриальный университет(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

На тушение были брошены силы 22 человек личного состава и шесть единиц техники. Повреждена внутренняя отделка здания. Предварительная причина инцидента - нарушение правил эксплуатации электроприборов.

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В Тюмени ночью горел корпус Тюменского индустриального университета

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Теги: скорая помощь, МЧС, полиция, пожар, Тюменский индустриальный университет



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