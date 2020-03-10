В Тамбовской области водитель насмерть сбил 13-летнюю девочку, положил тело в багажник и сбросил в водоем

Вечером 7 марта в селе Бокино в Тамбовской области 13-летняя девочка шла с дискотеки.

Местный 35-летний житель ехал на машине и сбил ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Он вышел из машины, посмотрел тело, решил, что девочка умерла, положил ее в багажник, отвез к водоему и сбросил в него.

Сейчас в районе исчезновения ребенка работают около 600 волонтеров, к поискам приступили водолазы.

Возбуждено уголовное дело.