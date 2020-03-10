Си Цзиньпин приехал в Ухань – закрывать коронавирусные госпитали

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, приехал с визитом в Ухань – китайский город, с которого началась мировая вспышка коронавируса COVID-19. Как сообщает агентство Синьхуа, глава государства проинспектирует работы по профилактике и контролю за эпидемией.

В Китае вспышка коронавируса уже идет на спад, по крайней мере, об этом заявляют власти. Так, в провинции Хубэй, центром которой является Ухань, закрыты 14 временных госпиталей, в том числе самый большой в Китае.

На фоне начинающегося мирового финансового кризиса аналитики ожидают от Си Цзиньпина каких-то ободряющих заявлений о ситуации по коронавирусу в КНР, которые смогут приподнять рынки.