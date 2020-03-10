20 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
снег, крыша, обрушение (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура проверит управляющую компанию, с дома которой на женщину упала наледь

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту схода наледи на женщину.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 9 марта возле многоквартирного дома №55 по улице Победы: женщина шла с сестрой и детьми по улице возле дома и на нее сверху упала наледь. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу.

Сейчас в надзорном ведомстве выясняют, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир. По предварительным данным, падение случилось с кровли на углу здания. Прокуратура установила, что данный дом обслуживает АО "Орджоникидзевская УЖК".

В ходе проверки будут опрошены представители управляющей организации и пострадавшая. Также устанавливается тяжесть причиненного вреда ее здоровью и виновные в инциденте.

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В Екатеринбурге прокуратура проверит управляющую компанию, с дома которой на женщину упала наледь

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Теги: наледь, прокуратура, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 10.03.2020 12:02 Мск Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга назвал "несчастным случаем" падение на женщину глыбы льда

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