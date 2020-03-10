20 Сентября 2020
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бродячая собака (2017) | Фото:Накануне.RU

Якутские чиновники объяснили инцидент с трупами сотен собак и кошек, которые нашли зоозащитники

В Якутии - скандал в сфере защиты животных. Волонтеры несколько дней назад нашли и вскрыли контейнер, в котором находились трупы собак и кошек. Им дали информацию о том, что с животными якобы жестоко расправились, однако чиновники республики объяснили ситуацию.

Как сообщается на сайте департамента ветеринарии Якутии, в пункте передержки находились два контейнера - в одном лежали трупы собак, которых собирали в Якутске, во втором контейнере - 153 мертвых собаки и 48 мертвых кошек, у которых был контакт с бешеным животным.

"В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыплённых по согласию хозяев в связи с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации", - отметили в департаменте.

Также сообщается, что территория пункта, где находятся контейнеры, была переведена в режим карантина.

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Якутские чиновники объяснили инцидент с трупами сотен собак и кошек, которые нашли зоозащитники

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Теги: Якутия, Саха, Якутск, ветеринария, контейнер, трупы, животные



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