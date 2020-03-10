20 Сентября 2020
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Общество За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Италии введен национальный карантин по коронавирусу

В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер министр страны Джузеппе Конте. Ранее режим карантина был введен в провинции Ломбардия на севере Италии (там находятся Венеция и Милан), где вспышка коронавируса оказалась самой массовой.

Власти Италии призвали граждан не путешествовать и даже не выходить из дома без необходимости. Запрещены массовые мероприятия, кинотеатры, спортивные залы и заведения общепита будут закрыты. Все спортивные мероприятия, собрания по поводу свадеб и похорон отменены. Школы и вузы закрыты до 3 апреля (ранее планировалось открыть школы 15 марта).

К данному моменту Италия вышла на второе место после Китая по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано более 9,1 тыс. подтвержденных случаев (в субботу их было только 5,8 тыс.), более 460 человек погибли. Случаи коронавируса были выявлены во всех 20 провинциях Италии. Население страны составляет 60 млн человек.

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В Италии введен национальный карантин по коронавирусу

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Теги: италия, коронавирус, covid-19, карантин



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Ранее 12.03.2020 02:35 Мск В Италии из-за коронавируса прекращена торговая деятельность

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