20 Сентября 2020
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Политика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума во вторник, 10 марта, рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Предполагается, что депутаты будут рассматривать отдельно поправки в первую статью законопроекта (предложения по существу закона) и в другие статьи (всё, что касается порядка проведения голосования, времени вступления закона в силу и т.д.).

Так, к первой статье предлагается 170 поправок, многие перекликаются или дублируют друг друга, поэтому фактически их будет меньше. Поправки вносились президентом России, депутатами Госдумы и сенаторами СФ.

Ко второй статье законопроекта предлагается всего 28 поправок, в том числе президентская поправка, которая предусматривает появление третей главы про рассмотрение поправок Конституционным судом РФ. Там же говорится о назначении всероссийского голосования на 22 апреля 2020 года. Также в поправках отмечено, что поправки будут внесены, если их одобрит более половины граждан, явившихся на голосование. При этом минимального порога явки нет.

Если поправки успеют рассмотреть сегодня во втором чтении, то уже 11 марта их могут одобрить и в третьем чтении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказывала готовность рассмотреть законопроект так же 11 числа, чтобы затем на два дня отправить его в региональные заксобрания (документ должны одобрить не менее двух третей региональных парламентов страны), а уже 14 марта собрать Совет Федерации на внеочередное собрание и окончательно утвердить законопроект. После этого его можно будет подписать президенту и направить в Конституционный суд. Последний этап процедуры – всероссийское голосование.

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Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

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Теги: госдума, поправки в конституцию, второе чтение



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