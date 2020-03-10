20 Сентября 2020
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Общество В России
портфель, отставка, назначение (2017) | Фото: ТАСС

Опрос: россияне считают, что люди у власти озабочены только своими доходами

У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами.

Как выяснили социологи "Левада-центра", так считают 39% россиян. 32% опрошенных считают, что главное для этих людей – сама власть. И лишь на третьем месте ответ "это люди, которые заботятся о благе народа" (29%).

Тем временем, за последние 1,5 года жителей России стала меньше интересовать политика: если в 2018 году таких было 18%, то сейчас –13%.

У большей части населения настроения вернулись к 2013 году с высокой критичностью к власти, но крымский эффект 2014 года остается – сильно увеличившееся тогда ядро сторонников власти снизилось, но остается на уровне 30%, сообщил политолог Алексей Макаркин, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, россияне боятся ухода Путина с поста главы государства. По мнению экспертов, за 20 лет нынешний президент стал символом стабильности, которой граждане не хотят лишиться.

Исследование "Уйти нельзя остаться" подготовил Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым. В докладе аналитики пишут, что Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.Чтобы выяснить, какие именно риски и страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом, ЦПК 29 января провел исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, "актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян". Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.

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Опрос: россияне считают, что люди у власти озабочены только своими доходами

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Теги: власть, общество, политика



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