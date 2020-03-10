СМИ: российским водителям разрешат разгоняться до 130 км/ч

В прошлом году на ряде федеральных трасс был увеличен скоростной лимит: изменения затронули участки в центральной части и на юге России, а также в Сибири.

Это следует из данных Росавтодор. При этом в 2020 году на новых платных дорогах разрешат разгоняться до 130 км/ч. На региональных дорогах скоростной режим, наоборот, ужесточается: в Подмосковье почти на 500 участках с 1 апреля движение ограничат знаками 50 км/ч.

Дискуссии о пересмотре скоростных режимов велись в 2019 году на фоне споров о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч. Повысить скоростной режим на трассах в начале марта призвал глава МВД Владимир Колокольцев. Руководство Госавтоинспекции неоднократно говорило, что повышение скоростного режима на магистралях, как правило, приводит к снижению аварийности, пишет "Коммерсант".

Напомним, инициатива правительства по возвращению штрафов за превышение установленной скорости на 10-20 км/ч не очень-то нравится россиянам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром "Авито Авто".

Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны, при этом столько же (16%) попадали в аварию из-за превышения скорости. Мужчин возможное нововведение огорчает больше, чем женщин, и мужчины же чаще попадают в нештатные ситуации, связанные с превышением скорости.

Респондентов просили выразить свое отношение к возможным изменениям законодательства с помощью пятибалльной шкалы, где 1 – "очень отрицательно", а 5 – "крайне положительно". Большинство опрошенных (36%) резко против нововведения. Нейтральное отношение выразили 22% водителей. Одинаковое число респондентов (по 16%) оценивают такое изменение и скорее отрицательно, и крайне положительно.

При этом среди мужчин доля тех, кто резко отрицательно оценивает новую инициативу, больше (46%), чем среди женщин и среди всех респондентов в целом по стране. Крайне положительно относятся к возможному изменению 18% женщин.

31% опрошенных в целом по России хотя бы 1-2 раза получали штрафы за превышение скорости. Мужчины получают их чаще, чем женщины: доля тех, кого не штрафовали ни разу, составляет 25% опрошенных среди мужчин и 57% среди женщин.