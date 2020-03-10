20 Сентября 2020
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Лыжи, снег, зима, спорт, Олимпиада в Сочи (2014) | Фото: Вести.RU

Началось расследование по факту приобретения администрацией Среднеуральска здания лыжной базы

В октябре 2019 года в адрес Антикоррупционного комитета по Свердловской области поступило заявление от работников администрации ГО Среднеуральск о возможных неправомерных действиях коррупционного характера должностных лиц при заключении и исполнении муниципального контракта о поставке и возведении быстровозводимого здания лыжной базы.

Как сообщили Накануне.RU в Антикоррупционном комитете региона, из заявления следует, что заключение в октябре 2018 года между отделом физической культуры, спорта и туризма администрации города и ООО "Производственная фирма Универсальные строители" муниципального контракта о поставке и возведении быстровозводимого здания лыжной базы высокой заводской готовности по улице Исетская, 8 могло иметь коррупционный характер. По мнению заявителей, строительство здания лыжной базы могло быть осуществлено по завышенной стоимости.

Согласно условиям контракта, отдел физической культуры, спорта и туризма администрации оплатил 17 млн 574 тыс. руб. за быстровозводимое здание, монтаж которого ранее был осуществлен за счет средств бюджета города. Таким образом, возведение здания обошлось бюджету городского округа в 20 млн руб., то есть по цене более 42 тыс. руб. за 1 кв. м., что несопоставимо с реальной рыночной стоимостью аналогичных строений.

В ходе мониторинга установлено, что цена таких объектов варьируется от 2 тыс. 200 руб. до 15 тыс. руб. за квадратный метр, в зависимости от сложности проекта.

В настоящее время здание лыжной базы фактически не используется в целях, ради которых оно приобреталось.

Антикоррупционным комитетом материалы по данной сделке направлены в Генеральную прокуратуру и ГУ МВД России по Свердловской области для инициирования тщательного расследования.

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Началось расследование по факту приобретения администрацией Среднеуральска здания лыжной базы

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Теги: лыжная база, коррупция, следствие



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