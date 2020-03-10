Составлен список самых быстроразвивающихся регионов РФ

Как высокий оценен уровень экономического здоровья в восьми регионах России.

Так, в Москве показатель составил 98%, в Сахалинской области — 97%, в Тюменской — 83%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 81%, в Ханты-Мансийском — 80%, в Санкт-Петербурге — 76%, в Подмосковье — 74% и Татарстане — 70%.

Лучшая динамика у Сахалинской области, которая смогла прибавить в индекс динамики экономического здоровья сразу 59%. Регион богат сырьем. В области отсутствует госдолг, а реальные доходы местных жителей растут, сообщают "Известия".

Как ранее писало Накануне.RU, пока в Госдуме спорят, смогут ли регионы России изыскать дополнительные деньги на "меры из послания президента", некоторым из субъектов впору оказывать гуманитарную помощь – они оказались на грани банкротства.

Так, Владимир Путин поручил правительству провести проверку исполнения бюджета Хакасии за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину поручено оказать региону финансовую помощь.

По состоянию на начало февраля сообщалось, что бюджет республики на 2020 год был не сбалансирован на 14 млрд руб. Верховный совет Хакасии 4 марта принял обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой содействовать выделению региону финансовой помощи. Ранее аналогичное обращение было отправлено от имени правительства Хакасии в федеральное правительство и президенту.