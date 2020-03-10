Каждый четвертый компьютер работает на системе Windows 7

Каждый четвертый компьютер в мире работает на операционной системе Windows 7, несмотря на прекращение ее поддержки Microsoft.

В компании считали, что пользователи начнут массово отказываться от этой ОС. В январе Windows 7 пользовались 25,56% против 29,57% в декабре 2019 года.

Однако в феврале доля этой системы снизилась всего на 0,35% до 25,2%, пишут "Известия".

Ранее множество пользователей компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7, пожаловались на ошибку, из-за которой не удается перезагрузить или выключить устройство.

Некоторые при попытке выключить компьютер получают сообщение "У вас нет разрешения на выключение этого компьютера", из-за чего завершить операцию невозможно.

Один из пользователей все же предложил свое решение возникшей проблемы. Так, при этой ошибке для корректного выключения либо же перезагрузки компьютера нужно создать новую учетную запись с правами администратора. Затем необходимо снова войти в предыдущую учетную запись с правами администратора по умолчанию.

Ошибка исчезла, однако лишь у части пользователей. Официально причины возникновения ошибки не сообщаются.