В ПФР рассказали о пенсии в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии россиян может ежемесячная денежная выплата, предусмотренная государством для отдельных категорий граждан.

Так глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова прокомментировала появившуюся информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 тыс. 533 руб. Как рассказала замуправляющего в омском отделении ПФР Наталья Смигасевич, эту сумму женщина заработала только лишь на страховых взносах. Тем временем, средняя пенсия по региону сегодня составляет 13 тыс. 813 руб.

При формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории россиян могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, отметила Смигасевич.

Также увеличить размер пенсии может набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячные выплаты за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и других вредных производствах, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет.

"Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается", - считают авторы документа.

Сейчас документ предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно.