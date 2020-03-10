"Единая Россия" поддержит поправки в Конституцию

Фракция "Единая Россия" во втором чтении поддержит проект закона о поправках в Конституцию.

Председатель "ЕР", бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал коллег из других фракций также его поддержать. "Мы собирали наказы и предложения граждан, которые легли в основу предложенных поправок в Конституцию страны",— сказал Медведев.

Он подчеркнул важность поправок, касающихся социальной сферы, пишет "Коммерсант".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента готова рассмотреть поправки в Конституцию (а точнее будет сказать – одобрить их) 11 марта. Правда, до этого времени Госдума должна успеть рассмотреть поправки во втором и третьем чтении. Учитывая, что в один день поправки рассматриваются очень редко, а второе чтение назначено на 10 марта, Матвиенко, видимо, собирается одобрять документ в один день с Госдумой.

По словам Матвиенко, СФ может утвердить решения региональных парламентов по поправкам в Конституцию на внеплановом заседании 14 марта, если законодательные органы субъектов успеют рассмотреть соответствующий вопрос.