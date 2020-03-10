Мосбиржа подготовилась к обвалу на торгах 10 марта

После обвала цен на нефть Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта.

Также будет увеличена длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов. На валютном рынке верхняя ценовая граница по доллару установлена на уровне 76.3951 руб., по евро - 87.3131 руб.

Кроме того, с 10 марта Мосбиржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов в связи с повышенной волатильностью, сообщает РБК.

Напомним, курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, которое произошло из-за выхода России из сделки ОПЕК+.,

Потери России от отказа подписать сделку с ОПЕК оценили в 150 миллионов долларов в день.

Как сообщалось, 6 марта в Вене провалились переговоры в формате ОПЕК+. Страны-члены картеля, в первую очередь – Саудовская Аравия, пытались договориться с не входящими в организацию государствами о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на всех во втором квартале этого года (а лучше – до конца 2020 года). Условия сделки предполагали, что треть этого объема перестанет добывать Россия. Власти РФ объяснили отказ от сделки тем, что она не затрагивает американских производителей сланцевой нефти, которые на этом фоне получают преимущество. Эту точку зрения, насколько известно, отстаивала государственная "Роснефть".