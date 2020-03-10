В Москве ожидается возврат арктических холодов

В конце недели в Москве ожидается возврат арктических холодов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это типичная ситуация для марта. С 13 марта в город "будет прорываться активная холодная фронтальная система, а за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру".

Днём ожидается не выше 3-5 градусов тепла. При этом 13 марта ожидаются дожди с мокрым снегом, а ветер усилится до 23 м/с, сообщает РИА "Новости".