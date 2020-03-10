Аналитики: снижение цен на нефть может носить краткосрочный характер

Сильное падение цен на нефть может носить краткосрочный характер.

Как сообщил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов, "ситуация выглядит как краткосрочный сильный провал". По его словам, дальнейшая динамика будет определяться общей ситуацией в мировой экономике.

По его мнению, цены на нефть могут довольно быстро скорректироваться и снова превысить $50 за баррель, если вспышка коронавируса пойдет на спад и спрос на нефть восстановится, сообщает РБК.

Днем ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, на нем обсудили меры по сохранению стабильности экономики страны.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Потери России из-за отказа от сделки с ОПЕК по сокращению объема добычи нефти могут составить 100-150 миллионов долларов в день, считает совладелец крупнейшей в стране частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун. В интервью The Bell он сказал, что эта сумма складывается из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 за баррель до $40 при ежедневном объеме российского экспорта в 5 млн баррелей.

Напомним, 6 марта в Вене провалились переговоры в формате ОПЕК+. Страны-члены картеля, в первую очередь – Саудовская Аравия, пытались договориться с не входящими в организацию государствами о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на всех во втором квартале этого года (а лучше – до конца 2020 года). Условия сделки предполагали, что треть этого объема перестанет добывать Россия.