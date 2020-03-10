ВОЗ: существует угроза пандемии коронавируса

Угроза пандемии коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных.

Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня.

По его словам, необходимо усилить санитарный контроль на границах. Также следует установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией.

Напомним, число зараженных COVID-19 в мире уже перевалило за 100 тысяч человек. А сегодня стало известно, что УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса.