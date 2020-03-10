Хафтар собирается подписать соглашение о прекращении огня на встрече с французским президентом

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фельдмаршал пообещал подписать соглашение о прекращении огня, об этом заявили в Елисейском дворце.

Французский лидер выразил поддержку ЛНА и подчеркнул, что именно силы Хафтара являются ключевым звеном в борьбе с терроризмом в Ливии. Кроме встречи с президентом Франции, фельдмаршал ЛНА нанес визит министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану.

Близкий к МИД Франции источник рассказал Федеральному агентству новостей, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся структуры нового правительства и Президентского Совета Ливии. Предположительно, в него будут входить три или пять членов, включая представителя Мисураты. Также на повестку вынесли вопрос аннулирования нелегитимных договоров о морских шельфах и кандидатуры будущего ливийского правительства.

Лидер ЛНА посетил Францию для обсуждения методов решения конфликта в Ливии. Началом этого процесса можно назвать съезд ливийских племен в Тархуне. Кроме того, Хафтар обсудил с Макроном усиление террористических организаций в Северной Африке и военную интервенцию Турции.

Своими действиями Хафтар показал, что Ливийская национальная армия желает скорейшего мирного разрешения кризиса в стране. Это контрастирует с действиями ПНС развязать новые боевые действия в стране. Нелегитимное правительство Файеза Сарраджа применяет тяжелую артиллерию для обстрела войск ЛНА, в результате чего погибают мирные жители.