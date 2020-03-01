"Как мы будем защищать дипломы?" В Курганской сельхозакадемии не аккредитовали направление "Экономическая безопасность"

В Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева не аккредитовали направление "Экономическая безопасность" - сейчас студенты, которые учились на коммерческой основе, в панике и не знают как и, главное, где будут защищать свои дипломы.

Студенты боятся, что пять лет обучения и деньги, потраченные на него, просто уйдут "в трубу". В своих беседах между собой вузовцы считают, что сейчас самое время перевестись в другой университет или институт, однако такие затраты лягут на сельхозакадемию. Пока, по словам студентов, преподаватели и руководство не связывалось с ними и ничего не объясняло.

По закону, на новую аккредитацию можно выйти только через год, однако выпускникам заканчивать университет нужно в этом году

Как рассказала Накануне.RU одна из студенток, сначала многие не верили вообще - как так произошло, потому что во время самой проверки нас уверяли, что все хорошо прошло, критичных замечаний вынесено не было.

"Вечером 27 февраля мы совершенно случайно узнали, что наша специальность не аккредитована. При том заключение было вынесено ещё 24 февраля. Как мы поняли, руководство вуза также узнало об этом только в четверг 27-го. Никакой официальной информации от деканата и преподавательского состава нам до сих пор не поступило, только завтра-послезавтра ожидается собрание, где нам все объявят. Естественно, настроения в тот вечер были депрессивными, сразу начали просматривать варианты куда ехать, переводиться", - отметила девушка.

По ее словам, в рядах выпускников вуза была настоящая паника, в беседах начали плодиться слухи от незнания ситуации и отсутствия официальной информации о наших ближайших действиях.

"Позаботится о нас вуз или придется решать проблему самим - тоже было неизвестно. Знаю, что в пятницу (28 февраля - прим.) несколько ребят уже перевелись в Курганский государственный университет, побоявшись не успеть оформить документы и попасть в армию, ведь скоро призыв.

После этого преподаватели сообщили, что они уже ищут варианты для перевода, договариваясь о максимально безболезненных для нас условиях. Чтобы мы, как выпускной курс, проходили практику там, где уже успели ее начать, не меняли дипломных руководителей и имели возможность сдать государственные экзамены и защитить диплом в родном вузе", - рассказала студентка.

Она добавила, что комиссия будет из другого вуза.

"Пока это нас успокоило, но ненадолго. Время идет, а реальных действий до сих пор нет. И это касается только нас, что будет с другими курсами мы не знаем, и им определённо повезло меньше", - добавила девушка.

Пока Накануне.RU не удалось связаться с руководством КГСХА - 2 марта им будет направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать судьбу студентов-дипломников. Запрос будет отправлен и в пресс-службу Курганского государственного университета - это вуз, который, скорее всего, будет готов в срочном порядке принять ребят, которые просто хотят спокойно доучиться, сдать экзамены и защитить свои дипломы.