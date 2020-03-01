12 Сентября 2020
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тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве

В Москве специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что мужчина с подозрением на коронавирус находится в столичной инфекционной больнице №1 - это Давид Б., который недавно вернулся из Италии, пишет Baza.

Информацию подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Известно, что сейчас идет этап диагностики, пока окончательный диагноз не установлен.

Процесс подтверждения заболевания коронавирусом состоит из трех этапов - сначала диагноз подтверждают врачи-инфекционисты, затем - Роспотребнадзор, окончательный вердикт должны поставить специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", их заключение пока не готово.

Сообщается, что мужчина лежал в общей палате с другими больными - как такое могли допустить медики, пока неизвестно. Родственников Давида сейчас тоже проверяют.

Напомним, общее количество заразившихся в материковом Китае достигло почти 80 тыс. человек, скончались 2 тыс. 870 человек.

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Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве

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Теги: Давид Б., палата, лечение, Москва, коронавирус



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