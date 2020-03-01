11 Сентября 2020
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Малышева, митинг (2020) | Фото: Наталья Крылова

"Нет чужому мусору!" В свердловском поселке Малышева жители выступили за отставку правительства региона

1 марта около 600 человек вышли на митинг в поселке Малышева Свердловской области - люди выступили против создания в их населенном пункте межмуниципального мусорного полигона, рассказала Накануне.RU депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова.

Люди скандировали основной лозунг: "Нет чужому мусору в Малышева". Также митингующие потребовали отправить в отставку правительство Свердловской области и лично министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.

"Именно министерство энергетики и ЖКХ и министерство инвестиций хотят построить в Малышева полигон. Сделано это без обсуждения с местными жителями. Также народ недоволен тем, что фактически их обманули: заявляют о том, что полигона в Малышева не будет, при этом местная дума под полигон изменила границы населенного пункта. И полигон получился как бы не в границах Малышева. Обман вскрылся и народ обозлился", - отметила Крылова.

Малышева, митинг(2020)|Фото: Наталья Крылова

Граждане, пришедшие на митинг, обратились в администрацию президента России Владимира Путина с информацией о том, что местные и областные власти якобы не хотят работать с народом, не обсуждают вопросы местного самоуправления, скрывают тайного инвестора, который хочет построить полигон.

Малышева, митинг(2020)|Фото: Наталья Крылова

Напомним, в Малышева находится единственное в России месторождение изумрудов. Жители выступают против того, что к ним будут свозить мусор из Сухого Лога, Богдановича, Белоярского, Асбеста, Дуброво. В феврале активисты прорвались в зал думы муниципалитета и хотели встретиться с депутатами, чтобы объяснить им - люди несогласны с новой территориальной схемой размещения ТКО, которая предполагает полигон под 450 тыс. тонн мусора в год и мусоросортировочный завод, фактически свалка окажется всего в 750 метрах от жилых домов. Сейчас инициативная группа жителей Малышева требует провести референдум насчет ввоза отходов в поселок из других городов.

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"Нет чужому мусору!" В свердловском поселке Малышева жители выступили за отставку правительства региона

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Теги: мусорный полигон, референдум, поселок Малышева, Наталья Крылова, митинг, отставка, министр ЖКХ, Николай Смирнов



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