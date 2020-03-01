11 Сентября 2020
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Происшествия Московская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Подмосковье во время празднования Масленицы погиб мужчина и маленькая девочка

В Московской области во время празднования Масленицы 1 марта погибли мужчина и ребенок.

Трагедия произошла в городе Электроугли, где инициативная группа граждан устроила праздник под названием "Внедорожная Масленица", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Московской области.

В лесу на одном из участков трасс внедорожник застрял и его пришлось вытаскивать лебедкой, трос от которой от натяжения порвался и отлетел в людей, которые остановились помочь водителю джипа. Погибшие - мужчина и его 5-летняя дочь.

На мероприятии не дежурили экстренные службы - не было полиции и работников "скорой". Медики смогли добраться к месту ЧП лишь через 15 минут, когда людей уже было не спасти.

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СК.

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В Подмосковье во время празднования Масленицы погиб мужчина и маленькая девочка

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Теги: Электроугли, трос, джип, Масленица, мужчина, ребенок, смерть, гибель



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