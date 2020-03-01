11 Сентября 2020
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Турецкая бронетехника во время операции в Сирии 10.10.2019 (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена противостоять России в Сирии в военном плане, сообщает агентство Anadolu.

По словам Акара, Турция воюет непосредственно с силами президента Сирии Башара Асада и проводит операцию "Щит весны" в ответ на удар 27 февраля по своим военным позициям, в ходе которого погибли 36 военнослужащих.

"Задача турецких военных - устранение радикализации и предотвращение миграции", - отметил глава Минобороны Турции.

Напомним, 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - прим.) атаковали позиции сирийских правительственных войск. Солдаты сирийской армии открыли ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

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Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии

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Теги: Турция, Россия, Сирия, Хулуси Акар, Башар Асад



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