"Вы теряете страну". Поклонская прокомментировала планы Украины не праздновать 75-летие Великой Победы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировало решение украинских властей не устраивать торжеств 9 мая этого года в честь 75-летия Великой Победы.

Как написала Поклонская в своем Telegram-канале, на Украине хотят полностью стереть память о людях, которые погибали, сражаясь с фашизмом.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет организовывать праздник Победы 9 мая.

"Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина. После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины. Опомнитесь! Украина другая", - написала Поклонская.