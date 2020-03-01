11 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Sputnik (2020) | Фото: politobzor.net

Трое пропавших сотрудников Sputnik Турция нашлись - их задержала полиция

В Анкаре задержали трех журналистов Sputnik Турция, на которых пытались напасть националисты, об этом сообщает издание.

"После дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью", - отмечает издание.

Напомним, сотрудники издания Sputnik Турция пропали после того, как обратились в полицию - они не выходили на связь с редакцией еще со вчерашнего вечера. Ранее домой к троим журналистам пытались попасть неизвестные националисты, они пытались сломать двери, оскорбляли журналистов и угрожали им.

"Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - писала Маргарита Симоньян о ситуации.

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Трое пропавших сотрудников Sputnik Турция нашлись - их задержала полиция

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Теги: Маргарита Симоньян, Sputnik Турция, Анкара, нападение, журналисты, полиция, задержание



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Ранее 01.03.2020 09:32 Мск Симоньян: В Анкаре напали на сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в сотрудничестве с русскими

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