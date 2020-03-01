11 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

СКР занялся расследованием ДТП в Ульяновской области, в котором пострадали пятеро детей

В Ульяновской области утром 29 февраля на трассе до Барыша произошло ДТП, в котором пострадали пятеро детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Автобус вез по трассе маленьких спортсменов клуба "Нефтяник".

Было возбуждено уголовное дело, водителя уже допросили в качестве подозреваемого.

Дальнейший ход расследования уголовного дела по поручению главы СКР Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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СКР занялся расследованием ДТП в Ульяновской области, в котором пострадали пятеро детей

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Теги: Нефтяник, автобус, дети, Ульяновск, Барыш, травмы, Higer



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