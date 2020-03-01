СКР занялся расследованием ДТП в Ульяновской области, в котором пострадали пятеро детей

В Ульяновской области утром 29 февраля на трассе до Барыша произошло ДТП, в котором пострадали пятеро детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Автобус вез по трассе маленьких спортсменов клуба "Нефтяник".

Было возбуждено уголовное дело, водителя уже допросили в качестве подозреваемого.

Дальнейший ход расследования уголовного дела по поручению главы СКР Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.