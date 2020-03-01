11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар (2019) | Фото: официальный сайт Экуменического патриархата

Зеленский поздравил Варфоломея с юбилеем, но "забыл" о томосе для раскольников

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил экуменического патриарха Варфоломея с 80-летием, направив официальное письмо. Его поздравление опубликовал в Twitter замминистра иностранных дел Василий Боднар.
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В поздравлении Зеленский отметил, что Варфоломей вносит свою лепту в глобальную защиту мира, а Украина гордится тысячелетней связью с Фанаром, благодаря которому стала частью христианского мира.

Также он заявил о готовности укреплять отношения с экуменическим патриархатом и поблагодарил Варфоломея за поддержку территориальной целостности Украины, которая является его надежным союзником.

В поздравлении, однако, Зеленский не упомянул о томосе для раскольников, что может указывать на его желание сохранять нейтралитет в околоцерковных вопросах и вряд ли вызовет понимание у Варфоломея, который видит в этой бумаге подтверждение своего главенства в православии.

Интересно, что направленная на Фанар украинская делегация упомянула о томосе. Так, министр культуры Владимир Бородянский, не скрывающий своих прораскольнических взглядов, заявил о благодарности за томос и то, что Варфоломей оказывает давление на поместные церкви, чтобы они тоже присоединились к расколу.

Пока этого не сделала ни одна церковь, кроме самого Фанара, поскольку в Элладской и Александрийской церквях удалось сломить лишь их предстоятелей без вынесения вопроса на соборное обсуждение.

Напомним, в августе 2019 года, во время визита на Фанар Зеленский и Варфоломей не достигли понимания. Совместное заявление так и не было подписано. При этом на словах Зеленский выразил преемственность курса Петра Порошенко.

Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар(2019)|Фото: Facebook, Александр Вознесенский

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Зеленский поздравил Варфоломея с юбилеем, но "забыл" о томосе для раскольников

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Теги: Украина, церковь, раскол, Варфоломей, Владимир Зеленский, томос



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