Путин: "У России есть возможность сохранить стабильность в экономике"

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть возможности сохранить стабильность в экономике, пишет РИА "Новости".

Глава государства отметил, что это касается и возможностей Фонда национального благосостояния.

Такое заявление он сделал 1 марта на встрече с министрами и руководством крупнейших нефтегазовых компаний страны.

"Резервы страны достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", - отметил президент.