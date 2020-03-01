Сотрудники Sputnik Турция после обращения в правоохранительные органы не выходят на связь с редакцией

Сотрудники издания Sputnik Турция пропали после того, как обратились в полицию - они не выходят на связь с редакцией еще со вчерашнего вечера.

Ранее домой к троим журналистам пытались попасть неизвестные националисты, они пытались сломать двери, оскорбляли журналистов и угрожали им.

"Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - писала Маргарита Симоньян о ситуации.