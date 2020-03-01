Министр здравоохранения России назвал тех, кому в первую очередь нужно проверяться на коронавирус

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что не нужно каждому бежать и проверяться на коронавирус.

Он добавил, что проверяться следует в первую очередь тем, кто вернулся из районов, где вероятно заражение, а также тем, у кого есть симптомы.

"Вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники, или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения", - отметил Мурашко.

Он отметил, что проверку на вирус можно пройти в поликлинике бесплатно.